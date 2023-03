Vijf aanhoudingen en ruim 21.000 joints in beslag genomen

Op het moment dat de politie de ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw binnenging, waren hier vijf personen bezig met het produceren van joints. Het gaat om drie vrouwen en twee mannen. Zij zijn aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet. Op een later moment moeten de verdachten zich verantwoorden voor de rechter.

In de ruimte stond apparatuur waarmee op grote schaal joints geproduceerd konden worden. Verder zijn er lege hulzen voor joints, kilo’s drugs om deze mee te vullen en contant geld aangetroffen. In de ruimte lagen zo’n 21.000 joints die klaar waren om te worden verkocht.

Ondermijning

Het bedrijfspand kwam in beeld tijdens controles die onderdeel zijn van de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen in de gemeente Midden-Delfland. Ondermijning is een gevolg van verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de ‘gewone’ maatschappij en de onderwereld vervagen. De aanpak hiervan is integraal georganiseerd, waarbij de overheid samenwerkt met bedrijven en burgers. De politie levert hierbij een belangrijke bijdrage, samen met partners zoals gemeenten, de Omgevingsdienst, de Belastingdienst en de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie.

Burgemeester Van Hemmen van Midden-Delfland is trots op het resultaat van de actie aan de Kleijweg in Den Hoorn. ‘’Ondermijning is betonrot in de samenleving en komt helaas ook in Midden-Delfland voor. Dankzij een intensieve samenwerking met de politie en andere partners hebben we de productie en handel in drugs vandaag een gevoelige tik gegeven. Ik ben trots op iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen, dat geeft vertrouwen in de verdere aanpak van ondermijning’’, zo laat hij weten.

Verdachte situatie

Ziet u een verdachte situatie of heeft u het vermoeden dat er ergens criminele activiteiten plaatsvinden? Dan kunt u dit altijd melden bij de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u een melding maken via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar burgers volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Deze informatie kan helpen bij de aanpak van criminaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van handel in verdovende middelen.