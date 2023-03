55-jarige Tilburger aangehouden op verdenking van brandstichting op woonwagenkamp

Vrijdag 10 maart in de vroege ochtend zien bewoners van het woonwagenkamp rook uit een van de woonwagens op het terrein komen. Direct wordt de brandweer gewaarschuwd terwijl bewoners ook zelf de brand met een brandblusser te lijf gaan. Zodoende is de brand al vrij snel onder controle. Er zijn op dat moment geen mensen in de woonwagen aanwezig en niemand raakt gewond. Na onderzoek door de politie blijkt al snel dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Als verdachte daarvoor kwam de 55-jarige Tilburger in aanmerking. Hij is woensdagavond aangehouden.