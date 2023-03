Eén op de drie personen in het Wilhelminapark heeft drugs op zak

Aanleiding voor de controle was de overlast die bezoekers en bewoners ondervinden van het (vermeende) dealen en gebruik van drugs in het park. Daarom hield de politie donderdag tussen 14.00 en 23.00 uur op twee momenten een actie in het park. Dat dezen zij samen met gemeentelijke BOA’s en een agent van de Landelijke Eenheid die aanwezig was met een drugshond. In totaal werden 30 personen gecontroleerd. Daarvan hadden er 10 inderdaad drugs op zak. De aard en hoeveelheid daarvan was echter dusdanig dat er niemand werd aangehouden. Wel werd er gewaarschuwd. De politie is van plan vaker dergelijke controles te gaan uitvoeren.