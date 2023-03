Getuigen gezocht van mishandeling op fietspad Vlissingen

Het slachtoffer deed aangifte. De man liep veel pijn op als gevolg van de mishandeling en mogelijk raakte hij zelfs even buiten bewustzijn. Hij verklaarde dat hij op zijn scooter over het fietspad reed en dat er, ter hoogte van de Adriaen van Ostadelaan, twee jongens wilden oversteken. Het slachtoffer remde af om een aanrijding te voorkomen. De twee jongens trokken de man, na het maken van een opmerking, vervolgens van zijn scooter en sloegen en schopten hem. Hierna verdwenen de twee in de omgeving. Na de mishandeling belde het slachtoffer zelf de politie. Een getuige zag wat er was gebeurd en ondersteunde de mishandelde man tot de politie en ambulance er waren. Ambulancemedewerkers onderzochten de man ter plaatse. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Een verdachte aangehouden

Kennelijk was één van de belagers, een 16-jarige jongen uit Vlissingen, zijn telefoon verloren tijdens de mishandeling. Die kwam hij weer ophalen. Op dat moment waren er net agenten ter plaatse, dus zij konden de jongen meteen aanhouden. Hij is overgebracht naar een politiecel en heeft daar een verklaring afgelegd. Hij is na verhoor in vrijheid gesteld en kreeg een dagvaarding mee. Hij mag zich voor de rechter verantwoorden.

Getuigen gezocht

Naar de tweede verdachte is de politie nog op zoek. Het zou het beste zijn als hij zichzelf zou komen melden op het politiebureau. Maar in de tussentijd zijn rechercheurs natuurlijk bezig om achter zijn gegevens te komen. Daarom zoeken we getuigen. Hebt u iets gezien van de mishandeling, of hebt u meer informatie die ons kan helpen om achter de identiteit van de tweede verdachte te komen, dan wordt u verzocht zich te melden bij de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2023-063669.