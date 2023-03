Gezamenlijke controle team Bergen op Zoom en Politiezone Noord

Omdat de politiemensen in het grensgebied vaker met elkaar te maken hebben tijdens hun diensten, politiewerk stopt immer niet bij de grens, voeren de twee politiediensten vaker gezamenlijke controles uit. Niet alleen voor het actief tegengaan van misdrijven zijn deze controles een probaat middel, ook met betrekking tot het uitwisselen van allerlei informatie is het prettig voor beide organisaties dat zij samenwerken.

Resultaten

Door de Nederlandse agenten werden 28 blaastesten afgenomen van bestuurders. De Belgische collega’s werkten met de ‘sniffer’, een apparaatje waarmee heel snel kan worden gecontroleerd of iemand alcohol heeft gedronken. Als deze snelle test uitwijst dat er alcohol is gedronken dan moet een bestuurder alsnog een blaastest doen. Dat gebeurde bij vier automobilisten. Eén daarvan werd betrapt op het rijden onder invloed. Aan de Nederlandse zijde van de grens was eveneens een bestuurder ‘het haasje’.

Twee automobilisten en een fietser werden bekeurd omdat zij hun voertuig bestuurden met hun mobiele telefoon in de hand. Twee kregen een bekeuring omdat zij hun voertuig niet verzekerd hadden, twee anderen droegen hun veiligheidsgordel niet en nog twee auto’s hadden te weinig profiel op de banden. Ook werd 8 gram softdrugs in beslag genomen en kreeg een automobilist een bekeuring omdat het kinderzitje in zijn auto niet op de juiste manier bevestigd was.

Auto crasht na melding drugsdeal

Na een melding van omwonenden over een mogelijke drugsdeal in Putte gingen controlerende agenten naar de vermelde locatie toe. Zij gaven het betreffende voertuig een stopteken, maar daar voldeed de bestuurder niet aan. Doordat de politieauto en de auto van de ‘drugsdealer’ met elkaar in botsing kwamen, omdat de agenten de andere auto probeerden klem te rijden, liepen beide auto’s schade op. Die was niet zo ernstig en de vermeende dealer ging er vandoor. Even verderop crashte de auto tegen een hek in Ossendrecht. De bestuurder is vervolgens niet meer bij het voertuig aangetroffen. Omdat de agenten weten wie de bestuurder was krijgt hij een uitnodiging om een verklaring af te leggen over alle overtredingen die hij beging.

Beide politie-instanties zijn tevreden over dit soort gezamenlijke controles en gaan hier zeker mee door in de toekomst.