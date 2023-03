Politieman in gezicht gestompt na aanrijding met doorrijding

De aanleiding van dit incident was een aanrijding die op donderdag 16 maart, omstreeks 22.30 uur, gebeurde op de kruising Markiezaatsweg/Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom. Volgens een getuige reed de veroorzaker van de aanrijding door, terwijl de drie inzittenden van de aangereden auto met onbekend letsel achterbleven op de kruising. Op aanwijzing van andere getuigen, en een achtergebleven kentekenplaat op de plaats van de aanrijding, troffen agenten even later de auto van de vermoedelijke veroorzaker van de aanrijding aan op de Van Wamelweg. Ook de vermoedelijke bestuurder van de auto werd daar gevonden. Hij is aangehouden en ook overgebracht naar een politiecel. De 22-jarige man uit Bergen op Zoom, zal worden verhoord. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek. De aangereden auto is door een takelbedrijf weggesleept.