Twee kilo hennep in beslag genomen en vernietigd

De eerste verdachte werd ’s middags door politieagenten gezien op de Antwerpsestraatweg. Hij reed, samen met een passagier, in zijn auto toen agenten hem wilden controleren. Ze gaven de bestuurder een stopteken. Bij de kruising met de Prins Hendrikstraat stopte de bestuurder zijn auto. Beide portieren gingen open en allebei de inzittenden sprintten er vandoor. Eén man werd niet meer achterhaald. De ander, een 23-jarige man uit Bergen op Zoom, kon na een korte achtervolging te voet, in de Koningin Sophiastraat in Bergen op Zoom, worden aangehouden.

Vanwege het feit dat de twee mannen er vandoor gingen, zochten meerdere collega’s van de agenten mee naar de verdachten. Een politie-eenheid nam een kijkje bij de achtergelaten auto en trof daarin een zak met een kilo hennep aan en twee gripzakjes met ongeveer 25 gram hennep. Die zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De verdachte is aangehouden en naar een cellencomplex vervoerd. Daar heeft hij een verklaring afgelegd. Vrijdagmiddag is de man in vrijheid gesteld.

Rooseveltlaan

De andere verdachte werd donderdagavond aangehouden op de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom. Tijdens, wederom, een controle op naleving van de Wegenverkeerswet, roken agenten een henneplucht uit de auto komen. Ze vroegen de bestuurder van de auto, een 19-jarige jongeman uit België, om uitlevering van alle aanwezige drugs. Hij werkte mee aan de controle.

In de auto vonden de agenten een zak vol hennep. In totaal bleek de zak 1 kilo hennep te bevatten. Die is in beslag genomen. Ook deze aangehouden verdachte is voor verhoor naar een politiecellencomplex vervoerd. Hij legde een verklaring af en is vrijdagmiddag naar huis gestuurd.