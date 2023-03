Chauffeurs beroofd door nepagenten in Brabant

Beroving

Een buitenlandse chauffeur van een autoambulance is afgelopen woensdag rond 13.00 uur staande gehouden op de Hapseweg in Sint Hubert. Een lichtkleurige BMW kwam naast de chauffeur rijden en door nepagenten is een bord met ‘Stop Polizei’ getoond. De agenten droegen geen uniformen maar lieten in sommige gevallen een vermoedelijk nep politiepasje zien. Nadat de chauffeur stopte vroeg de nepagent om drugs en geld. Het slachtoffer vertelde dat hij geen drugs had maar wel geld. De man wilde naar het dichtstbijzijnde politiebureau gaan om daar verder te praten, maar op dat moment trok de nepagent een wapen. Onder dreiging daarvan heeft het slachtoffer duizenden euro’s afgestaan. De nepagenten zijn toen in onbekende richting vertrokken.

Woensdag 15 maart hebben wij in totaal nu 5 meldingen gekregen. In de regio Veghel/Uden waren dat er 4, waarbij autohandelaren door nepagenten staande zijn gehouden en waarbij tienduizenden euro's is buitgemaakt. De politie vermoedt dat deze berovingen door dezelfde groepering is gedaan.

Het signalement van één van de nepagenten:

- Stevig postuur;

- Lichte haarkleur;

- 170cm/ 175cm lang;

- Blanke huidskleur;

- Mondmasker (coronamasker) op;

- Doorzichtige handschoenen (zoals verkrijgbaar bij tankstation);

De recherche wil dan ook iedereen waarschuwen die op pad gaat en staande gehouden wordt. Bij twijfel vraag altijd naar de identificatie van de politieagent en bel gelijk 112 als het niet klopt.

Getuigen

De politie is druk bezig met het onderzoek, maar alle hulp is zeer welkom. Heb je informatie of heb je iets verdachts gezien waarbij een chauffeur staande is gehouden? Of heb je misschien camerabeelden of dashcambeelden van een personenauto die verdacht achter vrachtwagen of autoambulances rijdt? Laat he dan weten en neem contact met ons op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

-------------------------------------------------------ENGLISH----------------------------------------------------

Recently the Dutch police received multiple notifications about robberies by fake cops. Truck drivers from different nationalities are being pulled over and are getting robbed. Detectives are investigating the cases.

Robbery

Last Wednesday around 1 o'clock in the afternoon a foreign driver got pulled over while he was driving on the Hapseweg in Sint Hubert. A light-colored BMW drove next to him and showed a sign saying ‘Stop Polizei’. When he stopped the fake cop asked if he had drugs or money with him. The victim answered that he only had money, but that he wanted to go to the nearest police station. At that point the fake cop showed him a gun and threatened him, so the man gave the fake policemen his money.

On Wednesday 15th of March, the police received 4 other notifications about similar robberies. This happened in Veghel and in Uden. The police suspects that the same group is responsible for the robberies.

Description of one of the suspects:

Firm posture

Light hair color

170/175 cm long

White skin color

Face mask

See-through hand cloves

The police is warning everyone who is traveling with a lot of money and is being pulled over by (fake) police. When in doubt, always ask for identification and/or call 112 in case of emergency.

Witnesses

The police are investigating the cases but can use more information about these incidents. Do you have information, or did you see something suspicious? Do you have video-footage or dashcam-footage? Let us know and call 0900-8844 or anonymous via 0800-7000.