Vluchtgevaarlijke groothandelaar in heroïne aangehouden door DSI en FASTNL

De man is in 2021 eerder vanuit Nederland overgeleverd aan Roemenië en in afwachting van zijn proces met huisarrest tijdelijk in vrijheid gesteld. Hij wist Roemenië te ontvluchten en week weer uit naar Nederland. Vorige week kreeg FASTNL informatie van de Nederlandse liaison officer in Boekarest dat de man zich in Nederland ophield en verzocht FASTNL van de Landelijke Eenheid de opsporing te doen. In samenwerking met het FAST Roemenië heeft FASTNL het onderzoek opgepakt en dat leidde tot de herkenning van de man in een woning in Bleiswijk waar hij verbleef. Zo kon hij kort na zijn opnieuw verworven vrijheid door de DSI worden aangehouden. De verdachte wordt voorgeleid aan de overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam, waarna deze over zijn overlevering beslist.