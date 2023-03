Ongeregeldheden na voetbalwedstrijd

Eén van de zes bussen met Fortuna Sittard supporters raakte beschadigd en kon niet meer verder. Hiervoor is een vervangende bus geregeld zodat de supporters naar huis konden.

De politie doet verder onderzoek naar de ongeregeldheden. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Informatie kan gedeeld worden via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is ook mogelijk informatie door te geven via onderstaand tipformulier.

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Bekijk meer informatie over geweld tegen politie: https://www.politie.nl/informatie/geweld-tegen-politie-en-hulpverleners.html

2023055148