Politie zoekt getuigen van mishandeling agent

Omstreeks 00.45 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij bij een evenementenlocatie aan de Hoflanderweg in Beverwijk. Toegesnelde agenten deden ter plaatse onderzoek naar wat er exact is gebeurd en gingen met omstanders in gesprek. Eén 15-jarige jongen werd aangehouden. Vervolgens bemoeide een andere 16-jarige jongen zich met deze aanhouding waarna hij een agent sloeg. De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel.

De twee jongens zijn aangehouden. Het gaat om jongens van 15 en 16 jaar uit Heemskerk.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar dit incident en is op zoek naar getuigen. In het bijzonder over de mishandeling van de agent. Heeft u informatie? Meld dit dan bij de politie. Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2023055201