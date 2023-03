Meisje na slaan RET-medewerker in Rotterdam aangehouden

Stockfoto politie



Een medewerker van de RET had gezien dat ze door een geopend toegangspoortje met iemand meeliep. Deze RET’er was in burger gekleed. Hij legitimeerde zich en sprak het meisje aan, waarop zij wegrende. Ze kwam niet ver, want de controleur pakte haar vast. Het meisje begon steeds harder te schreeuwen en te gillen. Eest sloeg ze tegen een ruit, daarna kreeg de RET-man drie stompen in zijn maag. Met hulp van collega’s kregen de RET’ers het meisje rustig. Ze werd meegenomen naar het bureau en is na een nacht cel verhoord.