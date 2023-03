Politie zoekt getuigen schietincident Krabbestraat

Meerdere meldingen dat er was geschoten aan de Krabbestraat kwamen vanavond om 21.55 uur binnen bij 112. Politie was er snel en startte een onderzoek. Er werd een huls gevonden, maar niemand raakte gewond. Even later hielden agenten een 21-jarige vrouw uit Rotterdam aan. Haar rol wordt onderzocht. Mogelijk ging er een ruzie aan het schietincident vooraf.

Heeft u informatie?

Ookal is er een aanhouding verricht, de politie zoekt nog steeds getuigen om een helder beeld te krijgen van wat zich vanavond precies heeft afgespeeld. Heeft u informatie, camerabeelden of foto's en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of tip gemakkelijk via het bijgaande formulier. Ook daar kunt u beelden uploaden.