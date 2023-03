Politie zoekt getuigen van schietincident Rotterdam

Rond 16.45 uur werd daar geschoten met een vuurwapen. Niemand raakte gewond.

Kort na de melding van het schieten, kwamen meerdere agenten ter plaatse om de schutter te zoeken. Eén van de agenten hield een 13-jarige jongen uit Rotterdam aan. Hij bleek daadwerkelijk een vuurwapen bij zich te hebben. Het is niet bekend of de jongen heeft geschoten met het aangetroffen wapen. De jongen zit vast en wordt verhoord.



Getuigen en beelden welkom

De politie komt graag in contact met getuigen. Wie informatie heeft over het incident, wordt gevraagd te bellen naar 0900-8844. Beelden van bijvoorbeeld een bewakingscamera of een dashcam zijn ook zeer welkom. Wie liever anoniem blijft, belt met 0800-7000.