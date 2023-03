Ravage na dodelijk ongeval in Zevenbergschen Hoek

Vrijdag 17 maart om 22.30 uur meldt een getuige dat hij op de Eerste weg (N285) in Zevenbergschen Hoek de brokstukken van een auto ziet liggen. Ook ziet deze getuige het lichaam van een man bij de brokstukken liggen. Toegesnelde hulpdiensten stellen direct vast dat de man inderdaad is overleden. Uit het ingestelde politieonderzoek blijkt dat de auto vermoedelijk in de berm is geraakt, waarna de bestuurder de macht over het stuur is verloren. Hij raakte enkele bomen en is bij een van deze klappen waarschijnlijk uit de auto geslingerd. De auto is uiteindelijk in verschillende brokstukken over het wegdek en tegen een boom beland. Hulpdiensten zijn enkele uren bezig geweest met het onderzoek en het opruimen van de ravage. Voor de getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.