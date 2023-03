Politie zoekt getuigen verkeersongeval A7 Oudendijk

Vanaf de A7 kwamen rond 14.00 uur meerdere meldingen van een ongeval tussen twee personenauto's. Politieagenten, de ambulance en VOA kwamen ter plaatse voor hulpverlening en onderzoek. Een 64-jarige man uit Purmerend werd gewond vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto, een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, reed in eerste instantie door na het ongeval. Later heeft hij zich alsnog bij de politie gemeld. Zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek.

Oproep

De verkeersongevallenanalisten van de politie doen technisch en tactisch onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De politie komt graag in contact met getuigen die in de buurt reden van het ongeval en iets gezien hebben. Heeft u informatie? Meld dit dan alstublieft bij de politie via 0900-8844, vermeld dan het zaaknummer 2023055609.