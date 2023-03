Man gewond bij schietpartij in woning, vrouw aangehouden

Capelle aan den IJssel - Een 46-jarige man belde zondagochtend om iets voor half vijf ’s morgens zelf het alarmnummer omdat hij gewond was. Later bleek hij gewond te zijn geraakt door een schietincident in zijn woning aan de Maria Daneelserf in Capelle aan den IJssel. De in de woning aanwezige vrouw is aangehouden. Het gaat om een 43-jarige vrouw. Foto's: Nieuws op Beeld