Pand beschoten op de Bagijnhof

In de nacht van 7 op 8 februari werd hetzelfde pand beschadigd door brandstichting. Onderzocht wordt het verband tussen de twee zaken. Het onderzoeksteam kan daarbij uw hulp gebruiken. Heeft u iets gezien vannacht of in de nacht van 7 op 8 februari. Heeft u beelden, bijvoorbeeld van een deurbel of dashboardcamera. Ook dan komt het team graag met u in contact. Dit kan via onderstaande mogelijkheden.