Twee mannen aangehouden na steekpartij Kruiskadehof – getuigen gezocht

Agenten hielden direct een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Korte tijd later werd een tweede man, eveneens 26 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden in een auto in de Maastunnel. Wat er exact is gebeurd, wordt nu onderzocht. Het slachtoffer kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. Beide verdachten worden verhoord. Er zijn sporen en beelden veiliggesteld. Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen of met mensen die meer weten over de aanleiding. Informatie delen kan via onderstaande mogelijkheden.