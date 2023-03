Meerdere gewonden na verkeersongeval op N363

Rond 16:00 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen van het zware verkeersongeval. Politie, meerdere ambulances, het Mobiel Medisch Team en de brandweer kwamen met spoed ter plaatse en de hulpverlening werd direct opgestart. De bestuurster van het voertuig, een 32-jarige vrouw uit Drachten, zat bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Zij is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

In de auto zaten ook een 35-jarige vrouw en meerdere kinderen uit de gemeente Het Hogeland. Zij zijn zwaargewond overgebracht naar diverse ziekenhuizen. Onze verkeersspecialisten doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. We hebben al met enkele getuigen gesproken. Bent u getuige geweest en hebben wij u nog niet gesproken? Of hebt u dashcambeelden? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of via het online tipformulier. Hier kunt u ook dashcambeelden uploaden.