Drugsdealer aangehouden in Amersfoort

Hierop begon een onderzoek naar de man. Maandag 27 februari werd de verdachte gezien toen hij drugs verkocht op straat, waarop hij op heterdaad werd aangehouden. Bij een doorzoeking van een woning aan de Hof de Kolommen is vervolgens een handelshoeveelheid cocaïne, weegapparatuur, verpakkingsmateriaal, contant geld en een Rolex-horloge in beslag genomen.

De verdachte is donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besloot dat de 40 jarige Amersfoorter voorlopig vast blijft zitten.

Melden loont, ook anoniem

De politie ziet niet alles en tips van bewoners zijn dan ook van groot belang. Ook deze zaak kwam aan het rollen door een alerte tipgever. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?



Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Mensen lopen met tassen het huis of bedrijf in en uit.

De ramen van het huis zijn vaak beslagen en de afzuigkap staat veel aan.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Maar u kunt dit dus ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.