Sieraden gestolen van hoogbejaarde Amsterdammers; man (22) aangehouden

Aangiften

De slachtoffers beginnen argwaan te krijgen en bellen de politie. Deze geeft direct aan dat zij aangifte moeten doen omdat de politie nooit op deze manier te werk gaat. De aangiften worden opgenomen waarna het onderzoek wordt gestart. Onderdeel van dit onderzoek is het uitkijken van camerabeelden uit de omgeving. Daarop is steeds dezelfde man te zien die op de dagen en tijdstippen van de diefstal bij de slachtoffers in buurt is. Na enige tijd komt het onderzoeksteam achter de identiteit van de man en wordt de 22-jarige verdachte aangehouden in een woning in Amsterdam West.