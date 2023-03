Honderden boetes tijdens Week van de Afleiding [video]

Tijdens de zogenoemde Week van de Afleiding zette Team Verkeer onder meer een touringcar in.

Het aantal verkeersslachtoffers was in Nederland vorig jaar hoger dan in de jaren ervoor. Afleiding in het verkeer is een belangrijke oorzaak van ongevallen. Met name het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur kan leiden tot (levens)gevaarlijke situaties. Om mensen hiervan bewust te maken werd hier een week lang extra op gecontroleerd door Team Verkeer en verschillende basisteams.

946 boetes voor afleiding

Naast de inzet van (burger)surveillance, groepscontroles en de monocam, werd drie dagen lang gebruikgemaakt van een touringcar. Vanuit de bus kon goed worden gezien of vrachtwagenchauffeurs en automobilisten een mobiele telefoon gebruikten. Collega’s die in de buurt van de bus reden, konden de heterdaadgevallen meteen langs de weg zetten voor een goed gesprek en een bekeuring. In totaal werden 946 boetes uitgeschreven voor afleiding en vele tientallen voor overige verkeersovertredingen.