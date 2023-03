Getuigen en camerabeelden steekincident Oosterpark gezocht

Het slachtoffer bevond zich die ochtend rond 07.30 uur samen met een vriend in het Oosterpark. De twee liepen samen een rondje en wilden iets na 08.00 uur het park aan de zijde van de Mauritskade weer verlaten. Ook twee andere mannen liepen die kant op en één van deze twee stak het slachtoffer vervolgens naar eigen zeggen plotseling in zijn rechterzijde. Het slachtoffer voelde direct dat hij fors gewond was geraakt en probeerde zich tegen de man te verdedigen. Ook zijn vriend schoot hem te hulp. Op een gegeven moment gingen zowel de man die het slachtoffer stak als de man die bij hem was ervandoor. Op de fiets reden ze weg in de richting van het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen).

Een omstander schakelde vervolgens op verzoek van de vriend van het slachtoffer de hulpdiensten in en zij troffen in het Oosterpark het zwaargewonde slachtoffer aan. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht. Later bleek hij fors intern letsel te hebben opgelopen.