Inbraak mislukt bij telecomwinkel

Bij de mislukte inbraak heeft de dader geprobeerd toegang te krijgen tot de telecomwinkel in Voorburg. Hierbij is de deur flink beschadigd. Uiteindelijk is de dader niet binnengekomen en vervolgens gevlucht.

Getuigenoproep

De politie is opzoek naar getuigen die eventueel iets hebben gezien in de omgeving van het Koningin Julianaplein in Voorburg in de nacht van zondag 19 op maandag 20 maart.

Heeft u informatie of beelden die bij dit onderzoek zouden kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dat kan via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.