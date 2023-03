Politie zoekt getuigen van belaging van een jonge vrouw in Blerick

De vrouw fietste over de rotonde aan het Annakamp. Ter hoogte van de Willem de Zwijgerstraat ziet zij een man met een fiets op het trottoir staan. Op het moment dat de vrouw deze man voorbij fietst en de Baarloseweg in rijdt, merkt zij dat deze man meteen met zijn fiets achter haar aan komt. Als de vrouw harder begint te fietsen merkt zij dat ook de man op de fiets achter haar, sneller begint te fietsen. Op de Meulenveldlaan weet de man op de fiets de vrouw in te halen. Eenmaal naast de vrouw fietsend, grijpt hij haar vast. De vrouw heeft door hard te schreeuwen en zich los te rukken haar belager van zich af weten te slaan. De man op de fiets is daarna weggereden in onbekende richting.

Het signalement van de man luidt als volgt:

Leeftijd: ongeveer 40 jaar, kort dun blond haar

Lengte: 1.70m -1.80m

Kleding: donkere jas, donkere spijkerbroek, donkere schoenen



De politie vraagt personen die op zaterdag 18 maart tussen 01:43 uur en 02:00 uur in de omgeving Annakamp - Willem de Zwijgerstraat - Baarlosestraat - Meulenveldlaan iets gezien hebben dat te maken heeft met deze belaging, zich te melden. De jonge vrouw fietste op een lichtblauwe fiets van het merk Cortina met aan de voorzijde een bagagedrager. De verdachte fietste op een normale donkerkleurige herenfiets. Ook vraagt de politie of er mensen zijn die vóór 01:43 uur in de omgeving geweest zijn die in het bezit zijn van dashcam beelden waarop de verdachte mogelijk te zien is.

Iets gezien of andere belangrijke informatie zoals beelden van bewakingscamera’s uit de omgeving, die kan leiden tot de vaststelling van de identiteit van de verdachte? Bel dan 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2023041740