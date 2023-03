Twee aanhoudingen na brandstichting Rheden

In het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict werd afgelopen donderdag aandacht besteed aan de zaak. Op beelden was goed zichtbaar hoe er een fakkel door de brievenbus van de woning aan de Europalaan werd geduwd. Deze werd vervolgens aangestoken, met alle gevolgen van dien. De schade was groot.

Lopend onderzoek

Op beelden was eveneens te zien dat drie personen op voorverkenning zijn geweest rond de woning. Het onderzoek naar een derde verdachte loopt nog. Met de twee aanhoudingen denkt de politie de daadwerkelijke brandstichter in ieder geval te hebben aangehouden. Het duo zit vast voor verhoor en verder onderzoek.

Heb je informatie over het incident en deze nog niet met de politie gedeeld? Neem dan contact op via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Alle informatie, hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt, kan helpen.

^SV 2022589997