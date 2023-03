Verdachte inbraken Voorschoten aangehouden

In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 februari brak iemand in bij een woning aan de Dillenburglaan door een raam in te gooien. De daaropvolgende nacht kwam een inbreker op dezelfde manier binnen bij een woning aan de Professor Einthovenlaan. Bij beide woningen nam de politie de steen die de inbreker had gebruikt, in beslag voor onderzoek. Dat leidde in beide gevallen tot een match in de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Hierop is besloten hem aan te houden. De recherche lichtte hem maandag 20 maart in de vroege ochtenduren van zijn bed.