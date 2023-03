Politie ontdekt drugsapotheek na melding geluidsoverlast

Agenten kwamen rond 1.45 uur bij de woning na meldingen van geluidsoverlast. Omdat er op dit adres vaker geluidsoverlast werd veroorzaakt gingen de dienders de woning binnen om geluidsapparatuur in beslag te nemen. Daarbij namen ze ook een met prikkeldraad omwikkelde honkbalknuppel in beslag.

Drugs

Ook zagen ze verschillende spullen liggen die mogelijk met de productie van drugs te maken hadden zoals een pers, een koolstoffilter en meerdere transformatoren. Er werd overlegd met het Openbaar Ministerie en later op de dag werd de woning onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. De pers, verschillende goederen gebruikt bij het kweken van hennep werden in beslag genomen. Verder namen agenten onder andere verschillend hoeveelheden ketamine (enkele honderden grammen) amfetamine (ruim 20 gram), hennep (2 gram), GHB (10 ml) en MDMA (3 gram) in beslag. Opvallend was dat er op meerdere plekken in het huis roze poeder werd gevonden. Dat bleek Tucibi te zijn, ook wel pink cocaïne genoemd. In totaal werd daar ruim 194 gram van in beslag genomen. De bewoner is ingesloten voor verder onderzoek.