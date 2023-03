Twee mannen verdacht van poging straatroof

Op maandag 20 maart 2023 om 21.10 uur belt een slachtoffer naar het Operationeel Centrum. Twee mogelijk Poolse mannen hebben hem en zijn vrienden bedreigd met een onbekend voorwerp en eisen geld. Ze pakken hem vast en beletten hem om te vluchten. Zijn vrienden kunnen wegrennen en bellen de politie. Dat bleek voldoende voor de twee mannen om zonder buit weg te gaan. Een duidelijk signalement van de daders wordt aan de centralist gegeven

Aanhouding

De centralist van het Operationeel Centrum stuurt direct meerdere politie-eenheden die wijk in om op zoek te gaan naar de twee verdachten. Een van de eenheden komt bij de aangever en laat hem instappen om de daders te herkennen. Meerdere personen worden staande gehouden in de omgeving. Een voorbijganger ziet veel politieauto’s rondrijden en vermoed dat er iets aan de hand is. Op het moment dat twee mannen aan komen rennen houdt hij ze tegen omdat hij vermoedt dat ze wat op hun kerfstok hebben. Er ontstaat een worsteling. Twee agenten zien dit en springen meteen bij en houden de mannen staande. De aangever, die op dat moment in de politieauto langsrijdt ziet dat en herkent de mannen. Het tweetal, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, van 24 en 36 jaar oud worden aangehouden. In een rugzak die de mannen bij zich hebben blijken twee messen te zitten. Het tweetal is ingesloten aan het bureau. De recherche gaat de zaak onderzoeken.