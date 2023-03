Twee verdachten aangehouden voor poging carjacking

Bedreiging

Het 21-jarige slachtoffer uit Nederweert vertrok na afloop van zijn werk in Eindhoven rond 23.00 uur met de auto naar huis. Toen hij even stil stond op de Dr. Holtroplaan stapten er onverwachts twee mannen bij hem in. Zij bedreigden de man met een vuurwapen en een mes. Ook kreeg hij klappen tegen het hoofd. De verdachten dwongen het slachtoffer te rijden naar een afgelegen plek in het Linmburgse Swartbroek. Daar wilden zij hem achter laten en de auto en zijn geld meenemen.

Uiteindelijk wist het slachtoffer het tweetal zover te krijgen dat hij door mocht rijden naar een tankstation langs de snelweg A2. Daar wist hij ook uit de auto te ontsnappen met zijn autosleutels. De verdachten zijn er vervolgens onverrichter zaken te voet vandoor gegaan. Bij de benzinepomp waarschuwde de man de politie. Die kwam direct ter plaatse en startte een onderzoek.

Aanhouding

Dat onderzoek leidde dinsdagmorgen 21 maart tot de aanhouding van de verdachten van 24 jaar uit Berlicum en een verdachte van 26 jaar uit Eindhoven. Beide verdachten zijn door de politie in hun woning aangehouden. Ze zitten vast voor verder onderzoek en zullen worden verhoord.