Dode na geweldsincident in Lent

De melding kwam even voor 22:30 uur als steekincident bij de politie binnen. Er is nog gepoogd om het slachtoffer te reanimeren, maar helaas zonder resultaat. Er is direct een groot onderzoek gestart om erachter te komen wat er precies is gebeurd en of er inderdaad sprake is geweest van een steekincident. Ook het onderzoek naar de identiteit van het overleden slachtoffer loopt nog.

Tips, beelden en getuigen

De politie is dringend op zoek naar getuigen van het incident aan de Lentse Warande. Alle informatie, hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt, kan het onderzoek helpen. Ook camerabeelden uit de omgeving van voor, tijdens en na het incident kunnen waardevol zijn. Denk naast traditionele bewakingscamera’s ook aan videodeurbellen en dashcams. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

^SV 2023125595