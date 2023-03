Aanhouding na woningoverval Raadhuislaan

Rond 18.55 uur werd een woningoverval gemeld aan de Raadhuislaan. Bij de overval werd de 65-jarige bewoner mishandeld en hem een geldbedrag afhandig gemaakt.

De politie startte een onderzoek en wist dezelfde avond een 29-jarige man uit Bovenkarspel in Friesland op te sporen en aan te houden. Deze man zit nu vast en zal verhoord worden.

Heeft u rond de plek en het tijdstip van de overval iets gezien of gehoord, of heeft u op een andere manier informatie over het incident? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2023057849