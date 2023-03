Twee aanhoudingen na bankhelpdeskfraude

Afgelopen week zijn meerdere personen opgelicht door zogenaamde bankmedewerkers. In alle gevallen waren de slachtoffers op leeftijd en werd met de gestolen pinpassen geld opgenomen en goederen gekocht. Het ging om de volgende zaken:

De mannen worden onder meer verdacht van oplichting van een echtpaar uit Bergen op 15 maart. Met de gestolen bankpassen van het stel is meerdere keren een groot geldbedrag opgenomen. Naast de pinpassen gaven de slachtoffers een envelop met een geldbedrag af aan de oplichters. De oplichters hielden de mensen voor dat het onveilig was geld thuis te hebben en zij boden aan het op de bank te zetten, hetgeen tot nu toe niet is gestort;

Bij een andere bewoonster uit Bergen volgde twee dagen later een soortgelijke actie. Daarbij werden naast de bankpas ook andere eigendommen buit gemaakt door de oplichters.

De derde oplichting vond plaats op 21 maart rond 11.00 uur in Akersloot. Bij deze vrouw werden twee bankpassen meegenomen en is ook onrechtmatig gepind.

De politie deed, in samenwerking met diverse partijen, onderzoek naar de verschillende oplichtingszaken. Dit onderzoek leidde in de middag van 21 maart tot de aanhouding van de twee 20-jarige Amsterdammers. Bij de aanhouding werd bij één van de verdachten één van de gestolen pinpassen aangetroffen. De politie doet verder onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachten in de verschillende oplichtingszaken.

Tips bij belletjes

In alle gevallen zijn de slachtoffers eerst telefonisch benaderd door de oplichters. Dit zijn de belangrijkste tips voor mensen die worden benaderd door zogenaamde bankmedewerkers:

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct.

Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Dan kunt u de bank terugbellen en vragen of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen.

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Installeer geen software als Teamviewer of Anydesk. Maak gebruik van de normale bankieren-app.

Maak geen geld over naar een veilige (kluis)rekening. Dit soort rekeningen bestaan niet!

Slachtoffer van babbeltruc? Doe aangifte!

Bent u slachtoffer van een babbeltruc en de dader is verdwenen? Bel dan met de politie op nummer 0900-8844. Als de dader bij u binnen is of nog in de buurt aanwezig is, belt u direct met 112.

2023053329/2023054847/2023057655