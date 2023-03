Getuigen en beelden gezocht van straatroof Soetendaal

Informatie en beelden

De politie heeft deze straatroof in onderzoek en komt graag in contact met mensen die ofwel meer informatie hebben, of beschikken over (camera)beelden, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingcamera’s, dashcams of videodeurbellen.

Heeft iemand het duo in de wijk Buitenveldert misschien weg zien rennen? Alle informatie is welkom. Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaksnummer te vermelden: 2023060659. Anoniem melding doen? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of ga naar meldmisdaadenoniem.nl.