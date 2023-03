Drie mannen proberen slachtoffer op te lichten maar worden op heterdaad betrapt

Een wat oudere man uit Rucphen kreeg woensdag 22 maart aan het einde van de middag een telefoontje van iemand die zich voordeed als een bankmedewerker. De ‘bankmedewerker’ had een opmerkelijk verhaal over een cyberaanval en zwart geld. Hij vroeg het slachtoffer geld over te maken en hij zou iemand langs sturen om zijn pinpas op te halen. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde 112. Agenten reden direct naar Rucphen.

Contant geld en pinpassen

Na een uurtje wachten kwam daar inderdaad de verdachte aanlopen in de Van Der Zijpedreef. Na de overhandiging van de pinpas werd de 18-jarige man direct aangehouden. Om de hoek bleek een auto te staan met nog twee mannen erin. Zij hadden de ander afgezet en zaten op hem te wachten. Ook zij werden aangehouden. Het gaat om een en 18-jarige en 19-jarige man. In de auto lag veel contant geld en meerdere bankpassen. Alle drie de verdachten komen uit Eindhoven, ze zitten vast.