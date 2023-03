Politie zoekt belangrijke getuige dodelijke aanrijding Roermond

De politie zoekt de bestuurster van een paars/rode Toyota Aygo. Deze reed achter de bestelauto die in aanrijding kwam met de voetganger. Getuigen hebben gezien dat deze bestuurster is uitgestapt. Het gaat om een jongedame van ongeveer 20-22 jaar oud met blond haar. De politie heeft nog niet met haar gesproken en komt daarom graag met haar in contact. Mogelijk heeft zij aanvullende informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek.

Vandaag worden ook ‘getuigen-oproep-borden’ geplaatst op de Koninginnelaan, nabij de plaats waar de aanrijding heeft plaatsgevonden. Hierop wordt gevraagd of de bestuurster van de paars/rode Toyota Aygo contact op wil nemen met de politie.

Kent u of bent u de jongedame die op 10 maart rond 20.00 uur op de Koninginnelaan in Roermond in een paars/rode Toyota Aygo, achter de bestelauto waarmee de aanrijding plaatsvond, reed?

Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2023037833