Politie zoekt getuigen van gewapende beroving Twello

Tussen 19:00 en 19:30 uur kwam de taxichauffeur, een 28-jarige man uit Amsterdam, klanten ophalen voor een rit aan de Paulus Potterstraat in Twello. De twee ‘klanten’ hadden helaas minder goede bedoelingen. Ze bedreigden het slachtoffer, mishandelden hem en gingen er vandoor.

Twee vermoedelijke daders

Het zou gaan om twee mannen die na het incident zijn weggerend in de richting van de Adriaan van Ostadestraat. Een van de mannen had een donkere huidskleur, lange dreadlocks en was ongeveer tussen de 20 en 30 jaar oud. De andere man was licht getint, eveneens ongeveer tussen de 20 en 30 jaar oud en duidelijke kleiner dan de andere man. Hij droeg een blauwe jas met capuchon en een petje.

Tips en beelden

De politie is dringend op zoek naar getuigen van het incident. Alle informatie, hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt, kan het onderzoek helpen. Ook camerabeelden uit de omgeving kunnen essentieel zijn. Denk naast bewakingscamera’s ook aan dashcams of videodeurbellen. Als daar iets opvallends op is te zien, dan horen we dat graag. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

^SV 2023127143