Helers van bakfiets aangehouden in Utrecht

Dit is een stockfoto

Een melder zag dinsdagavond 22 maart twee mannen op de Padualaan met een bakfiets slepen en vertrouwde dit niet. Na contact met de politie bleek deze bakfiets gesignaleerd te staan vanwege een diefstal op 14 maart in Amsterdam. Met behulp van beelden werd duidelijk dat de verdachten gebruik maken van een autoambulance. Surveillerende agenten vinden de autoambulance, maar de bestuurder probeert er daarbij vandoor te gaan. De autoambulance wordt uiteindelijk op de Voorveldselaan staande gehouden.

Groot gelbedrag aangetroffen

Beide inzittenden, een 15-jarige en een 24-jarige Utrechter, zijn aangehouden en zitten momenteel nog in hechtenis. Na de arrestaties is er een doorzoeking in een woning verricht. Daar werd meer dan 20.000 euro aan contant geld gevonden. Daarnaast zijn er verschillende luxegoederen zoals horloges en merkkleding gevonden. Uit nader onderzoek blijkt dat het grotendeels gaat om namaakgoederen. Het geldbedrag en de goederen zijn in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachten wordt voortgezet. Hierbij wordt bekeken of zij in verband kunnen worden gebracht met de heling en diefstal van nog meer bakfietsen in Utrecht en omstreken.