Brandstichting

Rond 02.59 uur werd een harde klap gehoord bij het pand en ontdekte men vanmorgen dat er brand was gesticht bij de voordeur. De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek verricht, maar heeft nog geen duidelijkheid over het eventuele motief.

Getuigen gezocht

De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuige(n) en sluit niet uit dat er van het incident en/of de verdachte(n) camerabeelden zijn. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben. U kunt de filmpjes zelf uploaden via uploaden filmpjes



Mocht u getuige zijn of over andere relevante informatie beschikken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op politie.nl Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via telefoon 0800-7000 en/of via Meld Misdaad Anoniem