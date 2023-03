Politie verricht drie aanhoudingen na mishandeling Zaandam

Toen het slachtoffer rond 01.45 uur op de Fluitekruidweg liep, passeerde hij een witte bestelbus met daarin drie personen. De man wilde een gesprek met deze personen aangaan over een aanrijding die hij eerder met de bus zou hebben gehad. Direct kwamen de drie personen uit de bestelbus op het slachtoffer af. De man rende vervolgens weg over de Fluitekruidweg in de richting van de Kaasjeskruidweg. Hier werd hij door de drie mannen mishandeld. Tijdens de mishandeling kwam er een vierde persoon bij die het slachtoffer ook begon te schoppen en slaan. De man werd uiteindelijk ook nog beroofd van zijn eigendommen. Het slachtoffer is door de mishandeling even buiten bewustzijn geraakt en later overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft direct na de melding een zoekslag verricht en heeft de verdachten rond 04.00 uur kunnen aanhouden. De verdachten zijn meegenomen naar het bureau en hun rol bij het incident wordt onderzocht. De vierde persoon is niet meer aangetroffen. De persoonlijke eigendommen van het slachtoffer zijn later met behulp van een politiehond in de bosjes teruggevonden.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt het incident en komt graag in contact met getuigen. Wij zijn daarnaast ook nog opzoek naar eerdergenoemde vierde persoon, hier is geen signalement van bekend. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

2023058852