Brand na explosie bij supermarkt Zwart Janstraat

De gevel van de supermarkt en de bovenliggende woningen zagen er zwart geblakerd uit na de brand die even na half twee ’s nachts woedde in de Zwart Janstraat. Buurtbewoners hebben de brand geblust die was ontstaan was na een explosie.



Gealarmeerde agenten zetten de omgeving af zodat de Forensische Opsporing onderzoek kon doen naar de achtergebleven restanten van het explosief. Ook spraken agenten met getuigen en werden beschikbare camerabeelden veilig gesteld. Alle informatie wordt meegenomen in het onderzoek dat is gestart.



Heeft u informatie of beelden en heeft u nog niet met de politie gesproken, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met M. op 0800-7000. Heeft u informatie die u vertrouwelijk wilt delen met het Team Criminele Inlichtingen, bel dan 088 - 661 77 34.