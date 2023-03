Mannen stelen telefoon; politie houdt ze snel aan

Stockfoto politie



Twee mannen hadden via internet een afspraak gemaakt om op 22 maart in Spijkenisse een telefoon te kopen. Ze stond stonden om 19.30 uur aan de deur bij de verkoopster, maar van een eerlijke koop kwam het niet. Een van de mannen had de te verkopen telefoon al in de hand toen hij en zijn maat ervandoor gingen, zonder te betalen. Het duo stapte in een gereedstaande auto, waar een derde man nog in zat en reden weg.



Vuurwapen

De politie werd gewaarschuwd en binnen de kortste keren was de auto met de mannen op de A4 gevonden. De mannen werden aangehouden. Bij hen werd de telefoon gevonden en bij een van hen ook nog een vuurwapen. De drie verdachten van 20 jaar uit Spijknisse, 21 jaar uit Rotterdam en 20 jaar uit Hoogvliet zitten vast.