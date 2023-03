Drugs in woning aangetroffen

Berkel-Enschot - Tijdens een bestuurlijke controle in een woning aan de Molenakker zijn vandaag vier blokken met amfetaminepasta en een doos met hennepstekken aangetroffen en in beslag genomen. De 31-jarige bewoner en een 24-jarige man die ook in de woning verbleef zijn aangehouden.