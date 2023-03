Getuige zet politie op spoor van katalysatordief

Een getuige meldde donderdag 23 maart 2023 omstreeks 03.00 uur dat er op de Schouwburgring een persoon onder een auto lag die vermoedelijk bezig was de katalysator te stelen. Twee agenten waren snel na de melding ter plaatse. Ze zagen dat één man wegliep vanaf een geparkeerde auto merk Renault richting de onderdoorgang van de schouwburg. Ze hielden de man staande. De dienders zagen dat onder die Renault een krik stond waardoor het voertuig omhoog getild werd. Er lag een elektrische zaag waarmee de katalysator al half doormidden was gezaagd. Volgens de getuige stonden de agenten bij de persoon die onder de auto had gelegen. De verdachte is daarop aangehouden. De recherche stelt een nader onderzoek in naar mogelijke handlangers.



Edelmetaal

De diefstal van katalysatoren is een veelvoorkomend probleem. Deze maand zijn alleen al in Tilburg acht aangiften gedaan van de diefstal van deze apparaten. Bijna elke auto met verbrandingsmotor heeft een katalysator, die ervoor zorgt dat uitlaatgassen gereinigd worden om de uitstoot zo schoon mogelijk te maken voor het milieu.



Het gaat dieven niet zozeer om de katalysatoren zelf, maar om het edelmetaal dat hierin verwerkt is. Dit wordt verkocht en levert zo geld op. Is de katalysator van uw auto gestolen, dan hoort u bij het starten een enorm kabaal. Om het dieven zo moeilijk mogelijk te maken, parkeert u uw auto op een goed verlichte en drukke locatie. Dieven willen immers niet gezien worden. Vertrouwt u een situatie niet, bijvoorbeeld omdat onbekenden op verkenning lijken te zijn bij auto’s? Bel dan altijd gelijk 112. En bent u onverhoopt toch slachtoffer van katalysatordiefstal, doe dan aangifte.