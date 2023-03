Beslag gelegd op voertuig in zedenzaak Veghel

Veghel - Een 66-jarige man is op 21 maart in Veghel aangehouden op verdenking van drie aanrandingen in 2015, 2019 en 2022. De auto van verdachte is met machtiging van de rechter-commissaris in beslag genomen, zodat eventuele schade van de slachtoffers daaruit kan worden betaald. Het in beslag nemen van goederen in zedenzaken komt niet vaak voor. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of hij langer moet vastzitten.