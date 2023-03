Jongen overlijdt na ongeval

De aanrijding vond kort na half vijf plaats. De jongen kwam op de rijbaan in aanraking met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse maar hulp aan de jongen mocht helaas niet meer baten. Wat er precies gebeurde is onderwerp van het onderzoek door het team van verkeersspecialisten van de politie. Zij deden na het ongeval ter plaatse sporenonderzoek en horen betrokkenen en getuigen. De bestuurder van de betreffende auto, een 64-jarige inwoner van Lage-Mierde, werd volgens protocol aangehouden voor verhoor. Van hem hebben we een blaastest afgenomen, die negatief was. De auto waarin de man reed namen we voor technisch onderzoek in beslag. De bestuurder mocht na verhoor naar huis.



Slachtofferhulp

Nabestaanden en betrokkenen is Slachtofferhulp aangeboden. Maar ook voor eventuele getuigen of mensen die op een andere manier betrokkenheid voelden bij het incident was Slachtofferhulp beschikbaar. Medewerkers daarvan kwamen na het ongeval naar Duizel en organiseerden ’s-avonds een bijeenkomst in het dorpshuis voor mensen die behoefte hadden aan ondersteuning of een gesprek.