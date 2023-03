Politie houdt vier verdachten aan in onderzoek naar steekincident

In de woning trof de politie twee mannen aan waarvan er een diverse steekwonden had en ernstig gewond was. Ambulancepersoneel onderzocht de gewonde man en bracht deze voor behandeling naar een ziekenhuis. De politie hield de andere man, een 62-jarige Enschedeƫr, aan op verdenking van poging doodslag en stelde een buurtonderzoek in. De 62-jarige Enschedeƫr is op 11 januari 2023 heengezonden maar is de afgelopen week opnieuw aangehouden omdat er nieuwe feiten en omstandigheden waren vanuit het onderzoek.

Uit het onderzoek bleek dat er mogelijk meer mannen betrokken waren geweest bij het incident. Het betreft een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 48-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats en een 27-jarige man uit Rotterdam. De politie heeft deze personen de afgelopen week aangehouden. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de poging doodslag.

(2023012773/^hk)