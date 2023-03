Wie is deze overleden vrouw?

Een getuige trof donderdagmorgen rond 7.45 uur een overleden vrouw aan in de berm aan de Wieselseweg in Wenum-Wiesel. De politie is meteen een groot onderzoek gestart om haar identiteit en de doodsoorzaak te achterhalen. Het Team Grootschalige Opsporing is opgestart omdat het vermoeden is dat de vrouw elders door een misdrijf om het leven is gebracht en op de vindplek is achtergelaten.

Het is niet duidelijk wie de overleden vrouw is. Daarom wordt een foto, die door de forensisch rechercheur is gemaakt, gedeeld. Deze foto kan als schokkend worden ervaren. De vrouw heeft een mogelijk recent een cosmetische ingreep gehad aan haar gezicht. Ze heeft blond/rossig haar en een smal/normaal postuur. Ze wordt rond de 50 jaar geschat.

Het TGO hoopt dat iemand haar (her)kent of haar mist. Of dat iemand weet waar deze onbekende vrouw verbleef of pasgeleden ergens is gezien. Bel dan met 0900 8844 of reageer door het digitaal tipformulier in te vullen.

2023127807