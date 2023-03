Verwaarloosde honden in beslag genomen

Na een melding bij de LID controleerden agenten en een inspecteur het terrein. Twee honden zaten samen in een ernstig vervuilde, afgesloten ruimte zonder ventilatie en daglicht. Een andere hond zat in een ongeschikte, vervuilde kennel. Alle drie de honden waren vermagerd.

Na overleg met de officier van justitie besloten de agenten in te grijpen en de honden in beslag te nemen. De in beslag genomen honden worden opgevangen.